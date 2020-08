Mlajši moški v Šiški z nožem zamahoval proti policistom

Ljubljana, 31. avgusta - Ljubljanski policisti so v nedeljo zvečer po prejemu obvestila o moškem, ki grozi z ostrimi predmeti, posredovali v Šiški. Ob prihodu policistov je 19-letnik, ki je imel v vsaki roki daljši nož, pristopil do njih in se agresivno obnašal. Po opozorilu, naj odloži noža, je začel zamahovati proti policistom, ki so ga razorožili s prisilnimi sredstvi.