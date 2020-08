Hekerska skupina objavila povezavo do zaupnih podatkov Nove24TV

Ljubljana, 31. avgusta - Hekerska skupina Anonymous je v petek objavila povezavo do zaupnih podatkov spletnega portala Nova24TV. Gre za staro varnostno kopijo spletne strani, so pojasnili na Novi24TV in napovedali kazensko ovadbo proti neznanim storilcem. Pri informacijskem pooblaščencu so medtem že začeli postopek ugotavljanja morebitnih kršitev varnosti osebnih podatkov.