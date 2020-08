Odpoklic veganskega namaza Naturli Bio Veganes Streichfett

Ljubljana, 31. avgusta - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala veganski namaz Naturli Bio Veganes Streichfett, pakiran v plastični banjici po 225 gramov, proizvajalca Gronvang Food Aps. Razlog leži v tem, da je bila prekinjena hladna veriga in obstaja možnost za nastanek plesni.

Rok uporabe omenjenih izdelkov je 24. 9. 2020 in 7. 10. 2020. Distributer kupce prosi, da se za vračilo proizvoda obrnejo na mesto nakupa. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz uprave.