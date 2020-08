Na Severnem Primorskem in Gorenjskem odpravljajo posledice nedeljskih neurij

Bovec/Tolmin/Bohinj, 31. avgusta - Na Severnem Primorskem in Gorenjskem danes nadaljujejo odpravljanje posledic neurij, ki so v nedeljo v dveh valovih zajele to območje. Največ težav je povzročil močan veter, ki je podiral drevesa in odkrival strešne kritine, meteorne vode so zalivale kleti. Novogoriški center za obveščanje je v nedeljo prejel okoli 400 klicev na pomoč.