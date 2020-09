Poletna noč v znamenju 75-letnice Big Banda RTV Slovenija

Ljubljana, 3. septembra - Na Kongresnem trgu bo drevi v sklopu 68. Ljubljana festivala potekala že tradicionalna Poletna noč. V programu tokratne izdaje se bodo poklonili 75-obletnici Big Banda RTV Slovenija in se skozi program spominjali začetkov njegovega delovanja ter osebnosti, ki so ga zaznamovali, pomaknili pa se bodo tudi do današnjih dni.