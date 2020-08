Gibanje Zdravstvo.si v javnem pismu obsodilo prejemanje podkupnin in korupcijo v zdravstvu

Ljubljana, 31. avgusta - Člani gibanja Zdravstvo.si, med katerimi so tudi znani zdravniki Erik Brecelj, Igor Muževič in Marko Noč, so se v javnem pismu odzvali na nedavne izjave nekdanje direktorice podjetja Emporio Medical Urške Jurkovič na sodišču in poudarili, da je prejemanje provizij skrajno neetično, globoko nemoralno in kaznivo ter v nasprotju s Hipokratovo prisego.