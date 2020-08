Z novim koronvirusom okužena zaposlena v porodnem bloku kranjske porodnišnice

Ljubljana, 31. avgusta - Pri eni od zaposlenih v porodnem bloku kranjske porodnišnice so v soboto potrdili okužbo z novim koronavirusom, je objavila kranjska porodnišnica na svoji spletni strani. Vsem, ki so bili v stiku z okuženo, so vzeli brise, vsi testi so bili negativni. Okužena je v samoizolaciji, njeni tesnejši stiki v službi pa v karanteni.