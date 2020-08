Petit zmagovalec v Ilirski Bistrici

Ilirska Bistrica, 30. avgusta - Francoz Sebastien Petit (Nova NP01) je zmagovalec tradicionalne gorsko-hitrostne dirke Ilirska Bistrica. Letošnjo izvedbo so zaznamovali tudi omejitve in ukrepi zaradi pandemije novega koronavorusa, a so prireditelji kot eni redkih v Sloveniji v tej sezoni vendarle izpeljali avtomobilistično prireditev.