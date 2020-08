Alaphilippe z etapno zmago do rumene majice

Nica, 30. avgusta - Francoz Julian Alaphilippe je zmagovalec druge, zelo zahtevne etape kolesarske dirke po Franciji s startom in ciljem v Nici. V sprintu treh, ki so glavnini ušli na zadnjem od štirih vzponov, je kolesar Quickstepa premagal Švicarja Marca Hirschija in Britanca Adama Yatesa, z zmago pa prevzel vodstvo v skupnem seštevku.