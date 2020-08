New York, 30. avgusta - Vodstvo odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku je sporočilo, da se je neimenovani igralec zaradi okužbe z novim koronavirusom odpovedal nastopu. Ime pa so že razkrili Francozi, po poročanju časnika L'Equipe gre za 17. nosilca Benoita Paireja.