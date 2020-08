V Prekmurju sklenili državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni

Murska Sobota, 30. avgusta - Z razglasitvijo najboljših pilotov in podelitvijo medalj se je danes v Prekmurju zaključilo odprto državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Štiri dni so na prekmurskem nebu tekmovali barviti toplozračni baloni, obiskovalci v Prekmurju pa so prvič lahko opazovali vzlet plinskih balonov.