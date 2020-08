Slovenska ženska zveza pri SLS za odpravo krivic podeželskim ženskam

Ankaran, 30. avgusta - V Ankaranu je danes potekal volilni kongres Slovenske ženske zveze pri SLS, na njem pa so sprejeli tudi deklaracijo o vlogi žensk v javnem življenju in poziv k odpravi krivic, ki so bile podeželskim ženskam storjene z odpravo državnih pokojnin. Predsednik stranke Marjan Podobnik pa je v soboto potrdil, da nastaja nova politična platforma.