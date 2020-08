Hokejska poletna liga tudi letos z obračunom Olimpije in Jesenic

Bled, 30. avgusta - Od 10. do 12. septembra bo v ledeni dvorani na Bledu že 17. mednarodna poletna liga v hokeju na ledu, so sporočili na spletni strani Hokejske zveze Slovenije. Na turnirju bosta nastopila tudi najbolj trofejna hokejska kluba v Sloveniji, SŽ Olimpija in SIJ Acroni Jesenice.