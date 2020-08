Kremelj napovedal srečanje Putina in Lukašenka v Moskvi

Minsk/Moskva, 30. avgusta - Predsednika Rusije in Belorusije, Vladimir Putin in Aleksander Lukašenko, sta se danes v telefonskem pogovoru dogovorila, da se bosta v naslednjih tednih sešla v Moskvi, so danes sporočili iz Kremlja. Natančnega datuma predvidenega srečanja sicer niso sporočili, poročajo tuje tiskovne agencije.