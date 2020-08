Družina Jacoba Blaka se je Milwaukeeju zahvalila za bojkot

Orlando, 30. avgusta - Družina Jacoba Blaka, ki so ga policisti sedemkrat ustrelili v hrbet v mestu Kenosha v Wisconsinu, se je zahvalila košarkarskemu moštvu Milwaukee Bucks za bojkot v ligi NBA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je sprožilo verižno reakcijo odpovedi in prestavljenih tekem v ameriških športih v boju proti rasni nestrpnosti.