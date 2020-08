Kranj, 30. avgusta - Od sobote pogrešajo 13-letno Lano Burić iz Kranja. Z doma je odšla okoli 17. ure, uro kasneje pa so jo v centru Kranja videli z neznanim fantom, ki je domnevno imel brado, oblečen pa je bil v sivo majico in črne hlače. Lana je visoka okoli 175 centimetrov, ima vitko postavo in daljše črne lase.