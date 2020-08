Đoković ustanovil novo združenje, Nadal in Federer si želita enotnost

New York, 30. avgusta - Srbski teniški igralec Novak Đoković je po zmagi na mastersu v New Yorku, ki je bil tja prestavljen iz Cincinnatija, potrdil ustanovitev novega teniškega združenja. Medtem sta Španec Rafael Nadal in Švicar Roger Federer kar med Đokovićevim finalnim obračunom proti Kanadčanu Milošu Raoniću pozvala k enotnosti v profesionalnem tenisu.