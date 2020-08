Vreme: Padavine in nevihte se bodo širile proti vzhodu

Ljubljana, 30. avgusta - Danes bo na vzhodu sprva še delno jasno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Čez dan se bodo padavine in nevihte od zahoda postopno širile proti vzhodu. Možna bodo krajevna neurja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26, ob morju in na vzhodu do 29 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.