Neymar in Nike po 15 letih končala sodelovanje

Rio de Janeiro, 30. avgusta - Brazilski nogometni superzvezdnik Neymar in podjetje Nike sta po desetletju in pol končala eno najbolj odmevnih sponzorskih sodelovanj, so sporočili iz ameriškega podjetja. Pri Nikeju so mladega nogometaša podprli, ko je imel ta komaj 13 let. Brazilski mediji pa poročajo, da se Neymar seli k Pumi, ki sodeluje tudi s Slovencem Janom Oblakom.