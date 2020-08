Tampa le še korak od konferenčnega finala

Edmonton/Toronto, 30. avgusta - Hokejisti Tampa Bay Lightning v severnoameriški ligi NHL so po zmagi s 3:1 v Torontu proti Boston Bruins le še zmago oddaljeni od konferenčnega finala na vzhodu. Do prednosti z 2:1 v zmagah pa so prišli New York Islanders proti Philadelphia Flyers ter Vegas Golden Knights proti Vancouver Canucks.