Dragić v polfinalu z Milwaukeejem, na zahodu naprej jezerniki

Orlando, 30. avgusta - Košarkarski moštvi Milwaukee Bucks in Los Angeles Lakers sta se po zmagah na peti tekmi uvrstili v konferenčni polfinale severnoameriške lige NBA. Milwaukee je ugnal Orlando Magic s 118:104 in bo v polfinalu vzhoda igral z Miami Heat slovenskega zvezdnika Gorana Dragića. Jezerniki so po zmagi s 131:122 izločili Portland Trail Blazers.