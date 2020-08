Vrhnika, 29. avgusta - Ekipa Litije je zmagovalec futsalskega superpokala. Varovanci trenerja Tomislava Horvata so na Vrhniki po streljanju kazenskih strelov s končnih 8:6 porazili Dobovec in prišli do devetega superpokalnega naslova, Dobovec ostaja pri dveh. Po rednem delu je bil izid 4:4.