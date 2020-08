Osaka zaradi poškodbe odpovedala finalni nastop, zmaga Azarenki

New York, 29. avgusta - Japonska teniška igralka Naomi Osaka je zaradi poškodbe odpovedala nastop v finalu turnirja WTA v New Yorku. V finalu bi morala igrati proti Belorusinji Viktoriji Azarenka. Ta je tako brez boja prišla do zmage na tekmovanju, ki so ga iz Cincinnatija prestavili v New York.