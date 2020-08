Na več mejnih prehodih že prvi zastoji

Ljubljana, 29. avgusta - Na več mejnih prehodih že prihaja do zastojev. Na Gruškovju in Pincah vozniki osebnih vozil za vstop čakajo do dve uri, do pol ure čakajo za izstop na Jelšanah, na Dragonji pa po pol ure v obe smeri. Na podravski avtocesti je pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški kilometer in pol dolg zastoj tovornih vozil, ki so na odstavnem pasu.