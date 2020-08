Rusi na spletni šahovski olimpijadi sprva ugnali Indijo, obema pa zlato

Ljubljana, 30. avgusta - Na spletni olimpijadi Mednarodne šahovske zveze (Fide), ki je potekala od 22. julija do 30. avgusta in na kateri je nastopilo 163 držav, so Rusi v finalu po neodločenem prvem dvoboju 3:3 v drugem Indijo premagali s 4,5:1,5, a sta na koncu obe reprezentanci osvojil zlati medalji.