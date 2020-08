Turčija z novimi vojaškimi vajami v vzhodnem Sredozemlju

Ankara, 29. avgusta - Turčija je sporočila, da je turška vojska danes v vzhodnem Sredozemskem morju začela nove vojaške vaje, ki bodo predvidoma trajale dva tedna. To očitno pomeni, da se bodo napetosti med Ankaro in Atenami zaradi razmejitve na morju in pravic do črpanja naravnih virov nadaljevale.