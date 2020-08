Po novem na vrhu 2. SNL Krka in Nafta

Ljubljana, 29. avgusta - Do tega kroga vodilna ekipa 2. slovenske lige Fužinar je v Ajdovščini igrala 1:1 in morala mesto na vrhu prepustiti Krki in Nafti, pred njim je tudi Kalcer. Krka je z 2:0 na Ptuju premagala Dravo, oba gola je dosegel Marko Brekalo, Kalcer pa je s 3:1 ugnal Dobljane. Obračun Nafte in Beltincev je po treh golih Meshacka Ubochiome pripadel prvi s 4:1.