Ukrajinec čez mejo pripeljal sedem Iračanov

Gorišnica, 29. avgusta - Policisti so danes okoli 5. ure v kraju Dolane ustavili 58-letnega državljana Ukrajine, ki je v osebnem avtomobilu madžarskih registrskih oznak prevažal sedem državljanov Iraka, štiri odrasle in tri otroke. Ugotovili so, da so državno mejo prečkali na nedovoljen način. Ukrajincu so odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Maribor.