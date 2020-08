V Tokiu prihodnji teden prvič o konkretnih protikoronskih ukrepih za OI 2021

Tokio, 29. avgusta - Predstavniki japonske vlade, metropolitanskega vodstva Tokia in organizacijskega komiteja olimpijskih iger v Tokiu se bodo prihodnji teden prvič sestali, da bi začrtali smernice zdravstvenih in varnostnih ukrepov, s katerimi bodo skušali v času pandemije novega koronavirusa pripraviti igre med 23. julijem in 8. avgustom prihodnje leto.