Umrla plesalka in koreografinja Lojzka Žerdin

Ljubljana, 29. avgusta - V 88. letu starosti je umrla plesalka, koreografinja in pedagoginja Lojzka Žerdin. Bila je pedagoginja v ljubljanskem Pionirskem domu in na Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana, nato pa je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo s poučevanjem umetnosti giba vplivala na več igralskih generacij.