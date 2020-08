Policisti na petkovem protestu v Ljubljani ugotovili eno kršitev zakona o javnih zbiranji, sicer potekal mirno

Ljubljana, 29. avgusta - Policisti so na petkovem protestu v Ljubljani ugotovili eno kršitev zakona o javnih zbiranjih, sicer pa je shod potekal mirno, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Na shodu, ki se je začel okoli 19. ure na Prešernovem trgu, se je po podatkih policije zbralo okoli 4000 protestnikov, ki so po Slovenski odšli do ministrstva za okolje.