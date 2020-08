Vreme: Na zahodu oblačno, na vzhodu in v osrednji Sloveniji dokaj sončno

Ljubljana, 29. avgusta - Danes bo v zahodni Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Ob morju ter v vzhodni in osrednji Sloveniji bo še dokaj sončno z možnostjo popoldanskih krajevnih neviht. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.