Kaja Juvan: Iz mehurčka ne smemo, sicer sledi diskvalifikacija

New York, 29. avgusta - Edina slovenska predstavnica na grand slamu v New Yorku bo Kaja Juvan. V pogovoru za Tenis Slovenija (TS) je 19-letnica razkrila, kako potekajo priprave na odprto prvenstvo ZDA ter kakšna je nova teniška realnost v mehurčku OP ZDA. Iz njega igralci in igralke ne smejo, saj v nasprotnem primeru sledi diskvalifikacija.