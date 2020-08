Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 29. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zastoj pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Zaradi kontrole prometa predor proti Sloveniji občasno zapirajo. Danes do 13. ure, na primorskih cestah do 16. ure, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.