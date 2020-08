Đoković in Raonić v finalu mastersa

New York, 29. avgusta - Srb Novak Đoković in Kanadčan Miloš Raonić bosta igrala v finalu mastersa Cincinnati, ki zaradi koronavirusne pandemije poteka v New Yorku in služi kot generalka za odprto prvenstvo ZDA. Đoković je v polfinalu izločil Španca Roberta Bautisto Aguta s 4:6, 6:4 in 7:6 (0), Raonić pa Grka Stefanosa Tsitsipasa s 7:6 (5) in 6:3.