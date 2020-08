Lyon, 29. avgusta - Francoski klub Lyon je sezono državnega prvenstva v nogometu odprl v drugem krogu in prišel do visoke zmage s 4:1 proti Dijonu. Kljub vodstvu gostov so domačini že v prvem polčasu dosegli tri zadetke, v nadaljevanju pa dodali še enega za zanesljivo prvo zmago v prvenstvu.