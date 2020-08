Biden dobil podporo več kot 350 verskih voditeljev ZDA

New York, 29. avgusta - Koalicija 350 verskih voditeljev v ZDA je v petek podprla predsedniško kandidaturo demokrata Josepha Bidna, ker menijo, da Amerika potrebuje moralno vodstvo in upanje na boljšo prihodnost. Republikanec Donald Trump sicer uživa veliko večjo podporo med krščanskimi verskimi voditelji in konservativnimi vernimi volivci.