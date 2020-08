Newyorški borzni indeksi s petim zaporednim tednom rasti

New York, 29. avgusta - Newyorški borzni indeksi so v tednu nacionalne konvencije republikanske stranke rasli že peti zaporedni teden. To je najdaljše obdobje tedenske rasti od decembra lani in najdaljše odkar je pandemija koronavirusa preplavila svet. Dow Jones je v petek končal višje kot ob koncu lanskega leta.