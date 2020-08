Obisk jeklenice za spuste v Črni na Koroškem presegel pričakovanja

Črna na Koroškem, 29. avgusta - V Črni na Koroškem so z letošnjim poletnim turističnim utripom zadovoljni. Nastanitvenih zmogljivosti za turiste v občini sicer ni veliko, so pa te dobro zasedene. Vsa pričakovanja pa je presegel obisk nove jeklenice za adrenalinske spuste Olimpline, ki so jo za obiskovalce odprli julija letos. Od takrat so našteli že okoli 1400 obiskovalcev.