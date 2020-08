S&P 500 in Nasdaq končala rekordno, Dow Jones izbrisal koronske izgube

New York, 28. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Borze so tako zaključile okrevanje po šoku zaradi pandemije koronavirusa. Tudi indeks Dow Jones je izbrisal izgube po spomladanskem zaprtju gospodarstva ZDA, indeksa S&P 500 in Nasdaq pa sta dosegla rekordne vrednosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.