Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 8.)

Ljubljana, 28. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da so v četrtek v Sloveniji potrdili 42 okužb z novim koronavirusom. Poročale so tudi o tem, da je Komisija za preprečevanje korupcije proti kmetijski ministrici in predsednici DeSUS Aleksandri Pivec uvedla preiskavo in začetku gradnje druge cevi karavanškega predora na slovenski strani.