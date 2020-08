New York, 28. avgusta - Slovenski teniški igralki Andreji Klepač se ni uspelo uvrstiti v finale dvojic turnirja WTA v New Yorku. Skupaj s Čehinjo Lucie Hradecka, s katero sta bili osmi nosilki, sta v polfinalu z 2:6 in 1:6 izgubili proti tretjima nosilkama Čehinji Kveti Peschke in Nizozemki Demi Schuurs.