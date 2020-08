New York, 28. avgusta - Japonka Naomi Osaka in Belorusinja Viktorija Azarenka sta finalistki teniškega turnirja v New Yorku. Osaka je v polfinalu s 6:2 in 7:6 (5) ugnala Belgijko Elise Mertens, Azarenka pa je bila s 4:6, 6:4 in 6:1 boljša od Britanke Johanne Konta.