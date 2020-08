Po 238 dneh gladovne stavke v turškem zaporu umrla odvetnica

Istanbul, 28. avgusta - Po 238 dneh gladovne stavke je v zaporu v turškem Istanbulu umrla odvetnica Ebru Timtik, ki je po obsodbi zaradi terorizma zahtevala pravično sojenje, so sporočili njeni bližnji. Ob robu njenega pogreba so izbruhnili spopadi med njenimi privrženci in policijo. EU in Svet Evrope sta ob tem opozorila na pomanjkljivosti turškega pravosodnega sistema.