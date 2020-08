V Murski Soboti ob prvenstvu toplozračnih balonov prvič tudi plinski baloni

Murska Sobota, 28. avgusta - Na letališču v Murski Soboti poteka odprto državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni, na katerem sodeluje 13 ekip iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Litve in Slovaške. Danes so ob Soboškem jezeru predstavili tudi plinske balone, ki so napolnjeni z vodikom ali helijem in bodo okoli 22. ure prvič vzleteli v Sloveniji.