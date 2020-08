Petkov protest tokrat v znamenju okoljske tematike

Ljubljana, 28. avgusta - V Ljubljani so se protestniki zbrali 19. petek zapored, v ospredje pa tokrat postavili okoljsko tematiko. Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom je ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani.