Evropske borze trgovalni teden končale pod izhodišči

London/Frankfurt/Pariz, 28. avgusta - Pomembnejše evropske borze so današnje trgovanje končale s padcem. Vlagatelji, ki spremljajo razvoj dogodkov v povezavi s pandemijo covida-19 in odločitev Feda, da še nekaj časa ne bo spreminjal ključne obrestne mere, so si po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vzeli malo predaha.