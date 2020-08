Ljubljanska borza na tedenski ravni znova navzdol

Ljubljana, 28. avgusta - Ljubljanska borza je tudi ta teden zabeležila padec tečajev pomembnejših delnic. Indeks blue chipov SBI TOP je v primerjavi s prejšnjim petkom zdrsnil za 1,7 odstotka. Najbolj so se pocenile delnice Telekoma Slovenije in Krke, ki so zabeležile več kot štiriodstotni padec tečajev.