Mineva 15 let od orkana Katrina, ki je zahteval več kot 1800 življenj

New Orleans, 29. avgusta - Danes mineva 15 let, odkar je ameriško zvezno državo Louisiano in soseščino prizadel orkan 5. stopnje z imenom Katrina, ki je po prihodu na kopno 29. avgusta 2005 povzročil smrt več kot 1800 ljudi in za 160 milijard dolarjev gmotne škode. Največ žrtev in škode je bilo v New Orleansu in okolici.