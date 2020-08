Bled danes gosti osem voditeljev držav regije

Bled, 31. avgusta - Na Bledu se danes začenja 15. strateški forum BSF, ki se ga bo udeležilo osem voditeljev držav v regiji, šest zunanjih ministrov, visoki zunanjepolitični predstavnik EU in številni drugi. Pod naslovom Izzivi in priložnosti v svetu po covidu-19 se bodo pogovarjali predvsem o prihodnosti EU po brexitu in pandemiji.